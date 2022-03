En conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que México no tiene un costo tan elevado del combustible porque producimos el petróleo, procesamos la gasolina y Petróleos Mexicanos (Pemex) distribuye 90 por ciento. Nosotros tenemos más capacidad para el control de estos energéticos que son estratégicos, allá no; pero sí pueden ellos tener control si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas .

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su homologo estadunidense Joe Biden, establecer un precio máximo en los energéticos estratégicos, como las gasolinas, tras destacar que en México el costo por litro es 10 pesos más barato que en Estados Unidos. Y anunció que no vamos a cerrar la frontera, porque están llegando a cargar de los estados vecinos (de esa nación), que también son nuestros hermanos .

Agregó que en nuestro país no se aplican precios máximos en el caso del combustible, porque los gasolineros se portan muy bien aquí .

Explicó que Pemex vende a las gasolineras a un precio bajo porque se entrega un subsidio en beneficio de los consumidores, no para que se lo queden los distribuidores. Sí al libre mercado, pero que no abusen porque, si no, es la libertad del zorro en el gallinero .

El mandatario federal aseguró que el Estado no debe de incumplir su responsabilidad social, pues está para proteger a las personas. No es dejar todo al mercado, indicó. “Se pueden tener precios máximos y aplicar la ley a los abusadores, a los ventajosos.