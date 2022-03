Afp

Viernes 18 de marzo de 2022

París. Desde su refugio en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, Vera Litovshenko causó sensación en las redes sociales al subir videos en los que toca su violín para sus compatriotas y el mundo entero con el fin de hacer olvidar la guerra, aunque sea por unos minutos .

Desde el inicio de la invasión rusa, los violinistas han demostrado que su pequeño instrumento, fácil de transportar, es su arma de resistencia .

No soy médico, no soy soldado, no hago política. Sólo toco el violín , explica Vera Litovshenko vía WhatsApp.

No me quiero sentir impotente. Quiero ayudar a mis amigos y a los profesores de música que han perdido su casa, su trabajo, su instrumento , explica la intérprete, quien lanzó una colecta de fondos tras recibir una avalancha de mensajes de apoyo de todos los rincones del planeta.

Soldados en el frente musical

Solista de la orquesta de la Ópera de Járkov y profesora, esta ucrania de 39 años se inspiró en una de sus alumnas, que tocó el violín ante personas refugiadas en una estación del Metro. Armada con su arco, Vera interpretó a Vivaldi y melodías ucranias.

Somos 12 personas: niños, adolescentes, ancianos... Me considero muy privilegiada porque estoy en un sótano donde hay calefacción, electricidad, alimentos. Otros no tienen tanta suerte , expresa.

Ayudar a su país mediante la música es también el propósito de Illia Bondarenko, de 20 años, quien fue filmado en su refugio de Kiev interpretando con su violín una canción folclórica ucrania, Verbovaya Doscheshka.

Al joven músico se le unieron, mediante un montaje de video, 94 violonistas de 70 países, entre ellos nueve compatriotas suyos, así como el reputado solista Daniel Hope o la sección de violines de la Orquesta de Cámara de Múnich.

El video se convirtió en fenómeno viral tras ser compartido por la Orquesta Sinfónica de Londres (más de 3.6 millones de descargas en Facebook).