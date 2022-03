E

l viernes 11 de marzo, en un nuevo simulacro de juicio efectuado en la cárcel del Chipote, el juez Luden Quiroz declaró culpables a cinco presos políticos por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, y gestión abusiva, por su vinculación con las actividades desarrolladas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Entre los sentenciados están mi hermana Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial y ex presidenta de la FVBCH; mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, fundador del partido CxL y ex vicepresidente de la FVBCH; los ex funcionarios de la FVBCH Walter Gómez y Marcos Fletes, y Pedro Vázquez, ex combatiente del Ministerio del Interior en los años 80, conductor de Cristiana Chamorro.

La fiscalía pide contra ellos penas que van de siete a 13 años de cárcel, además de multas económicas, por presuntos delitos que no pudieron demostrar en nueve meses de investigaciones y siete días de audiencias judiciales a puerta cerrada en la cárcel.

Igual que los otros 170 presos políticos, los cinco reos de conciencia de la FVBCH son inocentes, porque no han cometido delito. La promoción de las libertades de prensa y de expresión, que ha sido la principal actividad de la Fvbch desde hace más de 20 años, no es un crimen, sino un derecho constitucional, que ha sido criminalizado desde que Daniel Ortega impuso un Estado polical en septiembre de 2018.

En realidad, la campaña de persecución política contra la FVBCH empezó en enero de 2021, el día en que Cristiana Chamorro anunció su decisión de buscar una candidatura presidencial de la oposición. Ese día se empezó a fraguar su detención, el pretexto de la acusación y esta sentencia de culpabilidad.

Otros seis precandidatos presidenciales y más de 40 líderes políticos y cívicos, también están presos y han sido condenados en la cárcel, por demandar elecciones libres. Los siete precandidatos presidenciales de la oposición –Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre– le ganaron anticipadamente al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre, y por ello la dictadura los encarceló, eliminó la competencia electoral, y se robó las elecciones para imponer la relección de Daniel Ortega.