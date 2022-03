E

l tiempo avanza inexorable, los días son largos, los meses no tanto y los años muy cortos para lograr avanzar en un proceso de verdadera transformación que apenas empieza y tiene muchos pendientes con grandes avances en política asistencial, pero no en política económica, seguridad y verdadera distribución de la riqueza entre otros rubros, no obstante los grandes esfuerzos del gobierno federal, por lo que es responsabilidad de los más cuidar, impulsar y contribuir a profundizar lo avanzado.

En esta circunstancia es bueno recordar el principio de que nadie es dueño de la verdad absoluta y la preocupación que tenemos quienes antes y ahora luchamos por no desaprovechar ni poner en riesgo de retroceso el avance que apenas comienza para lograr una transformación de verdad con la oportunidad abierta en 2018, fecha ya trascendental en el calendario histórico de nuestro país que dio paso al triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y abrió una puerta de esperanza para la mayoría del pueblo de México ante la derrota electoral de la perversa y corrupta oligarquía que nos venía gobernando.

Pero debemos tomar en cuenta que hay voluntades, aunque minoritarias, poderosas económicamente, que ansían el regreso al pasado en defensa de sus grandes intereses, que tienen claro hacia dónde debe ir su proyecto y están trabajando para eso, pendientes de magnificar cualquier desliz o error del gobierno para con todos los medios a su alcance, que son muchos, tratar de manipular la opinión de la ciudadanía.

El gobierno, y en especial sus funcionarios de primer nivel, no deben facilitarles el camino; me parece que el Presidente debe ya atreverse a escuchar a su gabinete y a otras voces que vienen de otros sectores como el campesino, el obrero, los movimientos sociales, de la izquierda auténtica y de buena fe para estar en posibilidad de ir creando poder popular y un apoyo activo y no pasivo a la Cuarta Transformación (4T) a efecto de que las decisiones trascendentes sean producto de reflexiones colectivas y no recaigan en una sola persona que termine siendo blanco de todos los ataques de los adversarios en perjuicio del proyecto.

Hemos empezado a vivir tiempos diferentes y, si pretendemos cambios de fondo, debemos cambiar también nuestras actitudes, dentro y fuera del gobierno, combatir la indiferencia, la pasividad, la incondicionalidad, el sí, señor ; no confundir la lealtad, que debe ser al proyecto y no personal, con la subordinación ciega; ya no es época de qué hora es, la hora que usted diga . El círculo cercano debe atreverse a dar al Presidente su punto de vista y opinar con franqueza y libertad sobre los asuntos de Estado, y no permanecer en estado autista, aunque no sea coincidente con el de él; en todo caso, más vale arriesgar un cargo que el proceso de transformación que se pretende impulsar; la falta de autocrítica y el silencio son el camino más corto para llegar al fracaso de cualquier propósito.

Teniendo claro que los enemigos del cambio aprovechan todo en favor de lo suyo y aunque el Presidente pueda tener razón en lo que plantea, a veces las formas no le ayudan y alguien tiene que decírselo; lo hago desde este espacio con modestia, como ciudadano común, asumiendo mi responsabilidad y por sentirme parte del pensamiento de la izquierda socialista que bien existe en México y teniendo claro que en el país existen más formas de pensar que la de los conservadores y los liberales progresistas. Es importante que quienes están por una verdadera transformación ejerzan con plena libertad abriendo un amplio debate sobre el camino andado y por andar, diciendo lo que se piensan, evitando la incondicionalidad que hace que la derecha trate de posicionarse apropiándose de causas que jamás han sido las suyas. La opinión crítica, positiva y propositiva diferenciada con claridad de los perversos ataques de la derecha ayudan a la transformación, el silencio la perjudica; no permitamos que la decepción sea la invitada en este proceso.