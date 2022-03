Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 13

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Ciudadanos de diversas nacionalidades, sobre todo cubanos, haitianos, hondureños, guatemaltecos y venezolanos, se manifestaron ante la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad, donde reclamaron que se les envió a San Cristóbal desde Tapachula y Ciudad Hidalgo para obtener documentos que les permitieran trasladarse hacia la frontera norte de México, pero fueron rechazados.