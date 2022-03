Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 11

La detención de Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León (conocido como El Bronco), fue una decisión del gobierno estatal y el federal no tiene nada que ver en ese asunto, dijo a la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También se manifestó ajeno al caso en que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusa a su ex cuñada –y a la hija de ésta– por el fallecimiento de su hermano Federico.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó su molestia por las fotografías del ex gobernador tomadas dentro del penal y luego divulgadas en medios de comunicación y redes sociales, porque no se trata de un asunto jurídico, sino de una circunstancia en la que se involucran el honor y la dignidad.

Como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir. Entonces, no me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a suceder , señaló.

El Presidente indicó que se trata de un asunto de Nuevo León, entidad autónoma de la cual respeta sus decisiones.

También se pronunció en favor de que en éste como en todos los casos no se use la ley para venganzas políticas y tampoco se fabriquen delitos. Para abatir la impunidad, indicó, se debe establecer el proceso de manera transparente.