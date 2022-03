Para asistir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), el próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pernoctará en el hotel construido en esa terminal, como se había programado inicialmente, debido a que el inmueble –dijo– todavía no tiene licencia de operación.

Aunque el mandatario dijo esta semana que el tren de conexión de la estación Lechería y el aeropuerto Felipe Ángeles estará listo hasta el primer trimestre de 2023 y su función es primordial para alcanzar el objetivo de llegar a la terminal aérea en 45 minutos desde el centro de la CDMX, ayer se mostró optimista.

Por cierto, ya no me voy a dormir allá, no, no; porque está terminado el hotel (construido por la Defensa Nacional), pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente , señaló.