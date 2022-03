Al sostener que el caso de la casa gris de Houston forma parte de una campaña mediática, hiló el reclamo con la crítica al órgano electoral: si estamos tan mal, ¿por qué no aprovechan la oportunidad ahora el 10 de abril? El INE, de manera cómplice, no informa, violando la Constitución. Si la gente vota por que renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón . Y así pidió a los consejeros del INE que definan dónde van a estar las casillas, y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas .

Además, es de sentido común. ¿Si le damos contratos millonarios a esa empresa es para que le renten una casa a mi hijo? ¿Qué, no le podría yo decir: no, entreguen la casa? Si fuésemos corruptos. Pero no sólo la casa, todo el fraccionamiento a cambio de contratos.

Entonces, preguntó: ¿dónde vive (Carlos) Loret? Él no vive en una casa rentada, ¿verdad?; ¿dónde vive Claudio (X González) y el papá de Claudio y toda la familia de Claudio? Pero es mucha hipocresía y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros van a derrocarnos. Se equivocan .

El presidente pasó a la crítica del INE, porque se suma la presión política al no convocar a la ciudadanía a votar el 10 de abril: ¿por qué, si estamos tan mal, por qué no aprovechan la oportunidad ahora el 10 de abril? Y aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota por que renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe .

–Mapachismo electoral en el INE –se le sugirió.

–Cuidado con el mapachismo –respondió.