Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó muchísimo el asesinato del periodista Armando Linares López, y apuntó: en el caso de tres comunicadores de ese portal (Monitor Michoacán), dos tenían protección, porque el finado no la aceptó; eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad , repuso.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se desató la violencia criminal, no había mecanismo de protección (no obstante, ese instrumento se promulgó en junio de 2012 y entró en vigor en noviembre de 2012), y reiteró que ahora el Estado no reprime, no asesina ni permite la impunidad .

El mandatario se dio tiempo de abordar diversos temas, y al diputado morenista de Zacatecas Marco Antonio Flores, quien instó a armarse para enfrentar a los criminales, le advirtió: no podemos actuar con balandronadas que no ayudan en nada .

Sobre el homicidio de Armando Linares, señaló: ya estamos haciendo la investigación. No son crímenes de Estado; nunca jamás nosotros vamos a mandar matar a nadie, y cero impunidad.

Adelantó que hoy, en su conferencia de prensa matutina, se presentará un informe sobre las acciones en seguridad y los casos de violencia contra reporteros.