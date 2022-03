Yo no soy de las fuerzas armadas de Ucrania. Y cuando tenga la oportunidad de eliminar a los rusos, definitivamente lo haré. Ya que me llaman nazi, me adhiero a la doctrina de Adolfo Eichmann, y haré todo lo que esté en mi mano para que tanto ustedes como sus hijos no vivan nunca en esta tierra , aseveró.

El presentador fue más allá y dijo que ahora no se trata de la lograr la paz, sino de la victoria del pueblo ucranio. Necesitamos la victoria. Y si tenemos que masacrar a todas sus familias (rusas) para hacerlo, seré uno de los primeros en ejecutarlo , continuó.

“Espero que cada uno contribuya con su aporte y mate al menos a un moskal (insulto étnico a los rusos usado principalmente en otras naciones eslavas)”, concluyó el presentador.