Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 2

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania continuaron este miércoles por videoconferencia, lo cual es sin duda una buena noticia, pero todo indica que aún está lejos de poder alcanzarse un arreglo político que satisfaga a ambas partes, mientras la población civil sigue sufriendo los estragos de una guerra que, al margen de las razones que argumente el Kremlin, proviene de un país al que los ucranios se sentían –así, en pasado– unidos por tantos lazos fraternos, que quedaron hechos añicos por los bombardeos que se prolongan ya tres semanas.

Y no es fácil llegar a un acuerdo de paz porque la aceptación de Ucrania de que no va a ingresar a la OTAN –que podría presentarse como victoria del Kremlin– va acompañada de dos exigencias más, una que Moscú considera innegociable: que Crimea sea reconocida como parte de Rusia para siempre, y la otra, que sí puede debatirse: qué tanto territorio de Ucrania quiere el iniciador de esta guerra que sea considerado liberado del yugo de Kiev: ¿sólo las regiones de Donietsk y Lugansk en la fronteras que tenían antes de 2014? O ¿el mapa de ubicación de las tropas que exista el día que se firme la paz?

Por otro lado, se filtró al londinense Financial Times que desde el lunes anterior se discute una propuesta de acuerdo de 15 puntos, entre los que se encuentra el compromiso firme de no adherirse a la OTAN ni de instalar bases militares ni armamento ofensivo, declarar un alto el fuego y retirar las tropas rusas que entraron desde el 24 de febrero, a cambio de que el estatus de neutralidad de Ucrania sea garantizado por sus aliados, en particular Estados Unidos, Gran Bretaña y Turquía.

No es claro de qué manera esos países podrían garantizar la seguridad de Ucrania sin que Rusia se sienta amenazada, siendo los tres miembros de la OTAN.

Expertos militares más escépticos creen que las negociaciones son para Rusia una suerte de pretexto para ganar tiempo y reagrupar sus fuerzas mientras prepara el asalto final de Kiev. Vaticinan que las pláticas van a prolongarse hasta que Rusia consiga unir el Donbás con Crimea, extendiendo sus dominios a toda la costa de los mares de Azov y Negro, cuando caigan los dos puertos estratégicos ucranios, Mariupol y Odesa, que parecen objetivos prioritarios de la operación militar especial rusa como parte de un plan de expansión geopolítico, a imagen y semejanza de lo que ha venido haciendo la OTAN desde que cayó el muro de Berlín.

Aleksei Arestovich, asesor de la presidencia ucrania, en declaraciones al canal de televisión Ukraina-24 comentó que siendo realista, no creo que alcancemos un acuerdo antes de mayo. A lo mejor me equivocó y se consigue antes. Hablo de plazos máximos. Ahora estamos en una situación en que dentro de una o dos semanas podríamos llegar a un entendimiento de paz con el retiro de tropas y todo lo demás. Y en el otro extremo, después de la enésima ronda de negociaciones, hacia finales de mayo, la opción será seguir combatiendo .

Zelensky, más realista

El canciller Serguei Lavrov, en entrevista concedida al canal ruso de televisión RBK, declaró ayer que el presidente de Ucrania está evaluando de manera más realista la situación en torno a su país .

Declaró que actualmente se está negociando el estatus neutral de Ucrania junto con las garantías de seguridad que plantea Rusia, y estamos dispuestos a explorar cualquier vía para garantizar la seguridad, tanto la nuestra como la de Ucrania y Europa, todo menos la ampliación de la OTAN .

Durante las negociaciones, en opinión de Lavrov, hay algunas formulaciones concretas que están cerca de concordarse .

El impulso que recibió el proceso negociador al declarar el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, que Ucrania acepta que no va a formar parte de la OTAN y que habrá que buscar nuevas formas de cooperación militar podría diluirse un tanto con la precisión hecha por Aleksei Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, acerca de cómo interpretar lo dicho por su mandatario en cuanto a las garantías de seguridad que espera Ucrania de alguno de sus aliados.