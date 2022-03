L

a señora Sandra Cuevas, considerada en los corrillos políticos como la cabeza de playa de las ambiciones de Ricardo Monreal para la Ciudad de México, salió –tal vez para siempre– de la alcaldía donde trabajó los últimos seis meses, más o menos.

Ella llegó a la alcaldía casi sin oposición porque, según nos cuentan, el alcalde Néstor Núñez le dio la espalda a los morenos y los recursos que debería haber empleado para ayudar a la candidata de ese partido los usó para afianzar a Cuevas, la aspirante de Ricardo Monreal.

Tal vez Núñez suponía que con Cuevas en la alcaldía él podría seguir manejando algunos destinos de la demarcación, pero no fue así; no sólo eso, también se dio cuenta de que Monreal no era de confianza y que de él no tendría ningún apoyo.

Por eso, en una carta dirigida a la población de la alcaldía Cuauhtémoc, Núñez declara que la suspensión a Cuevas nada tiene que ver con una persecución política y la ubica en el ámbito de lo estrictamente legal; la vieja alianza se había roto y muy pocos sabían la profundidad de esa ruptura, pero ya se sabía que Núñez ya no estaba en la agenda del zacatecano.

Las razones para que una jueza dejara fuera del sillón de la alcaldía a Cuevas resultaron suficientes. Alguien las contaba desde el primer día de su mandato porque en cada uno parecía violar alguna ley. El colmo fue aquello de arrojar pelotas con billetes de 500 pesos a los ambulantes reunidos en la plaza pública de la alcaldía.

Poco o nada se sabía de sus hechos de gobierno, pero los escándalos que protagonizaba eran comentados y juzgados por todos lados. Cuevas parecía ignorar que sus actuaciones la hacían caminar por el filo de la navaja. Los apoyos se habían esfumado y la demarcación acusaba ya un deterioro mayor al que ya había vivido en los años de Núñez.