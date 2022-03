L

a Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos –hace funciones de banco central– dio un paso fuerte en dirección de detener la mayor alza inflacionaria en cuatro décadas (la gasolina ha alcanzado un precio de 6 dólares el galón en California, hasta hace poco era de la mitad). Ayer elevó un cuarto de punto porcentual su tasa de interés clave a corto plazo, por primera vez en más de tres años, y pronosticó seis alzas más este año. Quedó en un rango de 0.25 a 0.50 puntos. La era de interés prácticamente en cero puntos, inducida para resistir los devastadores efectos económicos del covid-19 ha terminado justo cuando Estados Unidos finalmente parece estar dando la vuelta a la esquina de la pandemia, aunque con noticias inquietantes de rebrotes. El banco central también aumentó drásticamente su pronóstico de inflación, en gran parte como resultado del conflicto en Ucrania, al tiempo que redujo su estimación de crecimiento económico. Tradicionalmente, la Fed aumenta las tasas para frenar el endeudamiento de empresas y familias, moderar una economía sobrecalentada y defenderse de los picos de inflación. Los reduce para estimular el endeudamiento, la actividad económica y el crecimiento del empleo. Ahora, potencialmente se enfrenta al peor escenario de todos los mundos: inflación en espiral y desaceleración del crecimiento.

¿Qué significa para México?

Recientemente, el Banco de México subió su tasa de interés a 6 puntos –subió medio punto. Pronto tendrá que decretar más aumentos para seguir el ritmo del país contiguo. También enfrentamos problemas de inflación y escaso crecimiento. Aquí el índice inflacionario es de 7.2 por ciento, el doble del objetivo del BdeM; en Estados Unidos, de 7.9 por ciento. México encara un problema de falta de crecimiento económico y los pronósticos de diversas instituciones calculan que no será mayor a 2 por ciento el año en curso. El gobierno de la 4T decidió dejar de cobrar el IEPS en gasolinas y diésel mientras baja el precio del petróleo internacional, a fin de no atizar más fuego a la carestía. Analistas de BBVA-Bancomer dicen que el subsidio resultará muy costoso. Tal vez no se han puesto a pensar cuánto bajarían sus utilidades si un gasolinazo generara disturbios. ¿No sería un costo mayor? Los muchachos de Eduardo Osuna, el director general, no ven más allá de la hoja de Excel.