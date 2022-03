Atacar a la cultura rusa equivale a un atentado a la humanidad

E

so de prohibir seminarios sobre la obra de Fiódor Dostoyevski, cancelar exhibiciones de danza clásica, suspender a deportistas de Rusia en diferentes actividades y vetar a directores musicales por lo que acontece en Ucrania no tiene ni pies ni cabeza. Cultura, deporte, ciencia y arte son las correas sublimes que existen entre los seres humanos. Romperlas es condenar a la humanidad.

De esta manera, aplaudo que, por ejemplo, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN se haya regresado a los textos clásicos de autores rusos en el área del análisis matemático. Sinceramente, los cultivadores del análisis complejo estarán de acuerdo en que no existe otro texto equiparable al de Nikoloz Muskhelishvili. Quizá sólo los textos del alemán Heinrich Behnke.

Igual en la teoría cuántica de campos. Escribiendo sobre renormalización en mi manuscrito, y siguiendo a Steven Weinberg, no tuve más que regresar al texto fundamental de Bogoliubov y Shirkov, Introduction to the Theory of Quantized Fields. Sin tal obra, son los fundamentos dados por los autores rusos el principio y fin de toda la teoría de la renormalización.

Que Vladimir Putin invada a Ucrania (sus motivos tendrá) no equivale a romper todo nexo con la cultura rusa. Como diría Hegel: si ello aconteciera, tanto peor para la humanidad.

Rubén Mares G.

Se queja de mal servicio de tv por cable de Izzi

El monopolio siamés Televisa-Izzi ha venido proporcionando desde el fin de semana pasado un pésimo servicio a sus clientes, dejándolos sin Internet ni imagen televisiva, con interrupciones intermitentes, en ocasiones por varias horas, sin ofrecer explicación, disculpa o descuento en las elevadas cuotas que cobran a hogares, oficinas y comercios, a los cuales han perjudicado con sus constantes fallas.

Agréguense a esas deficiencias en los servicios los innumerables abusos que cometen contra los usuarios con los paquetes que rentan. Por ejemplo, si se paga por 200 canales, sin aviso de ninguna especie convierten cinco de ellos en canales de suscripción, por lo que si se desea seguir viéndolos habrá que pagar cuotas adicionales a la original.

Es de suponerse que hay autoridades con facultades suficientes para intervenir y evitar tales fallas y abusos.

José Antonio Montero

Rechazan en Situam votación electrónica

Carta abierta a las y los trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam):

Con motivo de la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el sentido de que no habrá más prórrogas de las directivas sindicales a partir del próximo 31 de marzo, el Comité de Huelga de Balance (estatutariamente constituido) del Situam manifiesta que las prórrogas concedidas por la STPS han provocado múltiples violaciones a nuestra vida sindical y han permitido al secretario general, Jorge Dorantes Silva, actuar dictatorialmente haciendo y deshaciendo a voluntad por encima del estatuto.