l presidente Joe Biden no está interesado, o no se le ve capaz, de impulsar la paz en Ucrania, lo que hace aún más difícil alcanzar un cese el fuego. Para mayor dificultad, Volodymir Zelensky no es más que una marioneta sujeta a las presiones yanquis y de los poderosos grupos neonazis en Ucrania, por más que nos lo intenten vender como un gran héroe de la patria. Al parecer, el ocupante de la Casa Blanca se aferra al eventual impulso que a su alicaída popularidad podría proporcionarle la imagen de gran líder del mundo libre , construida apresuradamente por la maquinaria mediática desde que a finales del año pasado se agudizó el conflicto con Moscú, debido a la cerril renuencia de Washington a considerar siquiera sus demandas de seguridad, y reforzada, desde que inició la guerra. Por otra parte, es indudable la exigencia sobre Biden de mano dura con Vladimir Putin por parte de muchos legisladores de los dos partidos, aceitados con fondos de las grandes empresas armamentistas, a menudo accionistas de los grandes medios de difusión. Por cierto, no tiene precedente, en las últimas décadas, la histeria rusófoba y belicista cultivada por esos medios y por las llamadas redes sociales. Además, para sus intereses geoestratégicos, a Washington le conviene prolongar las hostilidades en el país eslavo y de ese modo consolidar la bochornosa subordinación política de Europa, que esta guerra ha llevado a extremos inimaginables, pues lo último que desearía es verla unida y con una política exterior y de defensa independiente que, eventualmente, la convirtiera en un jugador global capaz de llegar a acuerdos por sí misma con Rusia y China. Debilitar a Moscú, y, por consiguiente a Pekín, y perpetuar a Europa como unidad política vasalla atada por la OTAN son objetivos estratégicos fundamentales de Washington en esta guerra. ¿Qué, si no, se busca con el torrente de armamento que fluye incontenible hacia Ucrania, las rondas casi diarias de sanciones ilegales a Rusia y el feroz linchamiento mediático, en particular del presidente Putin, pero también de todo lo ruso?