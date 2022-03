▲ Un juez de primera instancia aprobó la extradición a Estados Unidos del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (encadenado, en la imagen), acusado de narcotráfico. La defensa del imputado tiene tres días para impugnar la decisión. Durante la segunda audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia, se realizó la presentación de pruebas notificadas por la corte del distrito sur de Nueva York para sustentar la acusación, que incluyeron la declaración de un fiscal y de un agente de la DEA. La defensa de Hernández señaló que el gobierno estadunidense no remitió ninguna prueba fehaciente que involucre al ex gobernante en actividades del narco, como lo exige el tratado de extradición entre ambos países. Foto Ap