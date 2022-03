Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 25

Cuernavaca, Mor., El gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió a los alcaldes, regidores y secretarios de las administraciones municipales de Morelos que denuncien a integrantes de células criminales que los hayan amenazado de muerte o extorsionado con cobros de derecho de piso.

El mandatario morenista declaró lo anterior en una entrevista colectiva que ofreció ayer, en la cual repudió el asesinato de Manuel Alejandro Jiménez, secretario del municipio indígena de Xoxocotla, cometido el 15 de marzo, y el homicidio de Benjamín López, presidente del consejo indígena de esa misma demarcación, perpetrado el 11 de enero pasado.

Además, exigió a la Fiscalía General del Estado que dé con los responsables de estos crímenes. Ha habido muchos casos que no se han resuelto, pero esperamos que hoy el señor fiscal (Uriel Carmona) se ponga a chambear , dijo el ex futbolista.