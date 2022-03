De acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, el consenso de los analistas prevé un crecimiento en la economía de México de 2 por ciento este 2022. Si no mejoran las palancas de aumento, Quiroz no descarta que se sigan haciendo revisiones a la baja de la tasa de actividad del producto interno bruto (PIB) nacional.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Monex, manifestó que la esperanza se mantiene en que el buen dinamismo de la economía de Estados Unidos ayude a impulsar la de México; no obstante, una desaceleración mayor en el país vecino implicará menores exportaciones por un lado y menores ingresos de divisas (dólares-remesas).

Una tasa de crecimiento en México arriba de 2 por ciento para este año es complicada, porque demanda un ritmo de incremento trimestral que no se ha observado desde 2018.

Joel Virgen, director de Out of the Box Economics, explicó que la corrección a la baja de la Reserva Federal sobre el crecimiento afectará parcialmente a México por la vía industrial.

Mantengo mi perspectiva de crecimiento de 1.5 por ciento para la economía mexicana. Los riesgos de este estimado están a la baja, basicamente porque sigue sin recuperarse de manera sustencial las restricciones de oferta y los conflictos geopolíticos actuales acrecentan esas presiones, los riesgos y la incertidumbre , destacó Virgen.

Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más, resaltó que la guerra en Ucrania pesará en economía y precios estadounidenses, ya que aunque la misma Fed considera que es incierto su efecto final, subrayó que pesará sobre la actividad y aumentará las presiones inflacionarias.

La Fed revisó a la baja las perspectivas del PIB para 2022, pero al alza las de inflación anual al cierre de año (4.3 contra 2.6 por ciento previo).