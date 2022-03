Mantener una casa como ésta, que se encuentra en perfecto estado, ha sido muy difícil, pero yo tengo la ilusión de que sea un lugar más dinámico, no me hubiera gustado considerarla como un museo.

“Desde el fallecimiento de mi marido han pasado más de 20 años –el 10 de agosto próximo se cumplirán 25–, y desde entonces hemos mantenido esta casa a duras penas, porque soy académica y eso no me permite tener grandes recursos económicos”, indica a La Jornada.

“Esta ha sido mi ilusión y por eso he tratado de mantener todos estos años la casa. También tengo muy presente lo que nos decía Juan (O’Gorman) a mi esposo y a mí, de que la única obra arquitectóni-ca que él pensaba que valió la pena en su vida era su casa en San Jerónimo (conocida como la Casa Cueva), la cual fue destruida. Ese fue el punto de comienzo de su depresión, porque siempre decía que no era posible que la destruyeran de esa manera.”

En entrevista, Yoko Sugiura destaca que la Casa Nancarrow “está llena de motivos prehispánicos que O’Gorman quería después plasmar en la Biblioteca Central de la UNAM, lo cual finalmente no hizo, sino que utilizó paneles de mosaicos, no piedras naturales, como originalmente pensaba.

En el caso de nuestra casa, él todavía utilizó piedras naturales a manera de mosaicos. De hecho, mi marido y Juan iban en busca de diferentes piedras, dado que su padre era geólogo y él también conocía bastante de rocas. Estuvo en busca de esos colores en dife-rentes partes de México.

En opinión de la académica, el proyecto de la Fundación Espacio Nancarrow O’Gorman sí cumple con la misión que ella avizora para la edificación ubicada en avenida Las Águilas, número 46, en el sur-poniente de la Ciudad de México.