▲ La imagen quedará grabada en la memoria de los capitalinos luego de dos años, pues es probable que hoy se decida no usar mascarilla en lugares abiertos. Foto Roberto García

Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 17 de marzo de 2022, p. 29

Los gobiernos estatales tienen facultades para determinar medidas sanitarias frente a la pandemia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el uso del cubrebocas.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que portarlo es opcional en espacios abiertos, mientras la jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que se analiza el tema.

En la conferencia de prensa de ayer, el mandatario señaló que consultaría el tema con los funcionarios responsables de operar la estrategia frente al covid.

“Ya en otros países están suspendiendo lo del uso del cubrebocas para ciertos eventos, no en todos lados, pero sí es un buen tema el que pueda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud) darnos su opinión sobre este asunto.