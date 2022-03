N

o parece haber remedio para las oposiciones. Perciben demasiado provocadoras las acciones o la actitud del Presidente. Pero, sobre todo, las palabras insertadas en la narrativa –usualmente durante las mañaneras– les sacan, desde mero adentro, rabias y corajudos desprecios. Unas porque, a menudo, AMLO introduce rasposas ideas y posturas a lo acostumbrado como normal. Otras porque los muchos difusores aliados no tratan de entender el propósito de la innovación, sino de inmediato proceder a contrariarlo. Así se puede distinguir el encono por asuntos como calificar de pausa a las relaciones entre México y España o escribir dura respuesta a la reciente declaratoria de los parlamentarios europeos.

La andanada ha llenado de epítetos columnas y artículos en la prensa. Las voces en radio y demás medios se han unido al febril coro de ataques y denuestos. Siempre incluyendo menosprecios hacia la persona del tabasqueño: provinciano, corto de lenguaje, pedestre internacionalista, lanzador de escupitajos. Hay, en el fondo de este muro, formado por belicosos opositores, toda una gama de indicios que los muestran carentes de una visión alterna. Sus negativos juicios se basan en airados supuestos que los llevan a conclusiones erradas y predicciones con fines grotescos. En concreto, tales posturas no dejan resquicio para el mínimo contacto entre partes. Pero todos esos, estelares críticos, aseguran que es, la presidencial, quien provoca la polaridad en marcha. Jamás reconocen su mano, pretendidamente ilustrada aunque testaruda, como aliento al enturbiado ambiente, con sus diatribas y soplamocos.