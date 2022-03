C

asablanca, 1942. En el café de Rick circulan los refugiados de Europa. Tratan de conseguir un pasaporte, un amor, un pasaje a la esperanza. Allí beben, intrigan, bailan, conjeturan y oyen al negro Sam tocando al piano As times goes by (ta-tá, ta-tá, ta-tán), mientras el dueño, pedísimo, pregunta qué hora es en Nueva York.

Los refugiados son demócratas, comunistas, anarquistas, gays, apolíticos, socialistas, liberales, artistas, feministas, y optimistas o pesimistas a todo dar. Pero todos, incluyendo el cínico jefe de la policía colonial, temen al mayor Strasser, quien suele detener a los que dudan de la misión civilizadora del nazismo.

Berlín, 30 de abril de 1945. A minutos de que las tropas soviéticas ingresen a la cancillería del III Reich, el jefe de Propaganda del führer, Joseph Goebbels, aplasta una ampolleta de cianuro en la boca de sus seis niños, mata a su esposa y se suicida en el jardín del lugar. Días después, Alemania se rinde incondicionalmente. La destrucción ha sido total. Hay que reconstruir, hay que reconstruirse.

Kiev, 24 agosto de 1991. Ucrania se independiza de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Pero a diferencia de otras naciones de la URSS (Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia), no es admitida (y pocos saben por qué), en la Unión Europea (UE) y la OTAN, brazo militar del Pentágono en Europa. Así, frente al caos imperante en Rusia, Washington retoma el sueño guajiro de Napoleón, Wilson y Hitler: echar mano a los ingentes recursos naturales del país más extenso del planeta.

Interludio. El eurocentrismo surgió de la imaginación de un poeta ciego (Homero), se consagró con un poeta despechado (Dante), alcanzó el clímax con un poeta divertido (Shakespeare) y a partir de la revolución francesa se volcó a exportar sus ideas de libertad y democracia a los-pueblos-del-mundo .

Finalmente, en 1989, las finanzas anglosajonas absorben el eurocentrismo, actualizando la apodíctica sentencia de Nietzsche: No hay hechos, sólo interpretaciones . Un modo para justificar el pensamiento de la horrorosa Margaret Thatcher: la sociedad no existe, existe el individuo .

Moscú, mayo de 2000. Vladimir Putin gana los comicios presidenciales y propone la incorporación de Rusia a la UE y la OTAN. ¿Mande? ¡Horror! ¿Quién es este cosaco-eslavo con torva mirada de tártaro-mongol? Ni cagando. La OTAN acelera su marcha hacia el este.

Kiev, febrero de 2014. Cae el corrupto presidente de Ucrania Viktor Yanukovich, derrocado por un movimiento popular que lleva cuatro meses en las calles. Los ultranacionalistas y el batallón Azov (entrenado y armado por la CIA), se hacen cargo del poder. En la región de Donbás (actuales repúblicas populares Donietsk y Lugansk), matanzas de civiles rusófonos (15 mil asesinatos, en ocho años).