Alertó que el mecanismo está funcionando con dinero, pero esto no se resuelve sólo con eso. Se requiere visión de Estado, y a partir de esto aprovechar las capacidades institucionales, incluidas las fiscalías generales, para potencializar las acciones. El mecanismo fue un instrumento extraordinario que no pretendía suplir a todo el Estado mexicano, pero con el tiempo pasamos de ser una instancia extraordinaria a una ventanilla única, con repercusiones importantes .

Periodistas y defensores de derechos humanos cuestionaron que se elabore una nueva ley, pues en Nayarit existe una que no ha sido instrumentada a cabalidad, en una entidad donde un ex gobernador (Roberto Sandoval) y un ex fiscal general de justicia (Édgar Vieytia) están presos por presuntos nexos con el crimen organizado, así como Jorge Ramón Marmolejo, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, presuntamente involucrado en la trama de defraudación a beneficiarios del Infonavit.