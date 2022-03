En su exposición, que se alargó una hora y no los 10 minutos pactados, debido a que los diputados del PAN recurrieron a la estrategia de hacerle preguntas, Gómez del Campo acusó al jefe del Ejecutivo de no entender la política exterior y a su gobierno de manejar un doble discurso: sólo cuando le conviene, el Parlamento Europeo es lo máximo .

Dirigiéndose a los morenistas, consideró increíble que les duela una resolución que habla de un tema sensible para el pueblo de México , y enseguida destacó que, cuando el mandatario habla de borregos, “se me hace que estaba pensando en ustedes, porque lo único que han hecho desde que llegaron a esta cámara es estar de levantadedos. Y eso les debiera dar vergüenza”.

La morenista Yeidckol Polevnsky causó hilaridad al decir tras la participación de la panista: “Primero voy a empezar por sanitizar este espacio, porque tanta ignorancia que he escuchado, tanta manipulación y tanta perversidad me espantan. No se me vayan a acercar los malos espíritus”.

Acompañada de correligionarios que portaban pancartas con leyendas como El respeto al derecho ajeno es la paz , México en defensa de la soberanía y carteles con la imagen de Benito Juárez, resaltó que un eurodiputado de derecha manipuló el noble tema de los periodistas para hacer caer en el error a todo un Parlamento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es diferente. No es el borracho de Calderón que se ponía de tapete antes de que le pidieran algo , tampoco corrupto, perverso, asesino o socio de El Chapo Guzmán. Su gobierno sí ha honrado los tratados y acuerdos internacionales, no como el ex panista, que no cumplió con uno solo de sus mandatos, agregó en tanto se escuchaba el estribillo ¡Es un honor estar con Obrador!

En el agrio intercambio con las filas azules, resaltó que este gobierno ha apoyado y seguirá respaldando a los comunicadores. Nunca ha hecho nada en contra de la libertad de expresión , enfatizó.

Movimiento Ciudadano acotó que el reclamo de los eurodiputados es para el Estado mexicano, que no sólo incluye al Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativo y Judicial, por lo que todos están obligados a hacer que se garanticen y respeten los derechos humanos.