Reiteró que no perseguirá a ningún comunicador “ni vamos a reprimir a nadie, no le voy a pedir nunca al director de un periódico –porque además eso es inmoral– que quite a un periodista incómodo, no”.

Exhortó a los periodistas que actúan como mercenarios a dar a conocer sus ingresos y propiedades, y mencionó a Claudio X. González y su equipo: “Yo no digo que son mexicanos para combatir la corrupción, son mexicanos en favor de la corrupción, de eso no tengo duda, y manejan muchísimo dinero, porque están muy molestos, enojados, porque se les acabaron los negocios jugosos que hacían al amparo del poder público.

Nos ayuda mucho, en tiempo de transformación, que podamos tener como adversarios a periodistas, acuérdense de que la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias, y si no salieran a atacarnos con reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, (la población) se quedaría con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza , planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Defendió a su amigo, el empresario hotelero Daniel Chávez, dueño de grupo Vidanta, y sacaron (algunos medios de comunicación) que iba a vender la W (Radio) acciones a Daniel Chávez, empresario turístico que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo, y lo admiro porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. Es el que más divisas aporta con sus hoteles, y viene de la Agrícola Oriental, de Iztacalco. Claro que es mi amigo, pero es una gente recta, un empresario ejemplar. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada (con la compra de acciones de W Radio), nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa (a sus detractores en algunos medios).

No quiero enemigos

López Obrador aclaró que no es asunto de tener enemigos, no, no quiero tener enemigos, no tengo ni quiero tener enemigos; esos son adversarios, y hasta les ofrezco disculpas, porque imagínense si esto no cambia, que me entiendan, que comprendan que no podemos seguir igual, y que defendemos a millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor.

Sobre lo que consulta en las redes sociales, dijo divertido: “Es que vi en el Face, hay unos memes de veras qué ingeniosos, me hacen reír. Ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa, salieron unos memes buenísimos. Me gustó más uno donde estoy con Jesús (su hijo menor), que le digo que eso no es diplomático, pero en fin. Pero unos muy buenos”.