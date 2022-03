Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 9

Monterrey, NL., Antes de concluir su cargo al frente del gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, bromeó con autoridades estatales ante la posibilidad de ser investigado al terminar su gestión y aseguró: no me vayan a andar buscando, ¿eh? Yo solito me entrego .

El pasado 30 de septiembre, El Bronco acudió como invitado a la rendición de protesta del alcalde de Monterrey, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, donde estuvieron presentes Javier Garza, fiscal Anticorrupción; Gustavo Guerrero, fiscal estatal, y Gilberto de Hoyos, fiscal especializado en delitos electorales.

Rodríguez Calderón notó su presencia y durante su discurso les pidió que no lo buscaran al terminar su gestión. “A los tres fiscales que tenemos aquí, no me vayan a andar buscando, ¡eh!, yo solito me entrego; como dicen, ‘ríndete Juan Menchaca’”. La declaración provocó la risa de los asistentes, entre ellos el actual gobernador, Samuel García, emanado del partido Movimiento Ciudadano.

Durante su gestión y fallida campaña a la Presidencia, El Bronco se pronunció en numerosas ocasiones contra la corrupción y el desvío de recursos. Incluso, en un debate propuso enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que aprobaran cortar las manos a los ladrones y corruptos como castigo.

Una de sus promesas de campaña al gobierno del estado fue llevar a prisión al ex mandatario priísta Rodrigo Medina de la Cruz.