Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 5

Isaccea. La guerra le ha dado nuevas obligaciones. De un día para otro, Anna se convirtió en una madre prematura. Huyó con su familia de Ucrania y, ahora, a sus 15 años, le toca colaborar con el cuidado de los pequeños: cuatro varones y tres niñas, todos menores que ella.

El éxodo no deja alternativa. En un breve lapso, ocupa todos sus esfuerzos para jugar con los niños, cuidar de la pequeña de tres años y dar biberón al bebé. De a poco, la guerra le roba sus últimos años de infancia.

Anna es una refugiada más de los cientos de miles que ya suman a raíz de la invasión de Rusia al país eslavo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados actualizó este martes la cifra y ya son 3 millones 381 personas que han abandonado territorio ucranio para escapar de la zona de conflicto.

Luce exhausta. Fue una largo viaje desde su ciudad, en Ucrania, a la frontera ucranio-rumana. Trayecto que para su familia fue más difícil que para otros, sus recursos económicos son limitados. Viajan su madre, su tía, una amiga de la familia, los cuatro niños, las tres niñas y Anna. Cruzaron a Rumania por el paso fronterizo de Isaccea.

Al traspasar las revisiones correspondientes en la garita, la familia se veía desconcertada. Las tres adultas no atinaban qué hacer o hacia dónde dirigirse. La noche estaba por caer y les urgía un refugio. El tamaño de la familia era impedimento para hallarlo de un momento a otro.

No deseaban pasar la noche en la carpa instalada a unos metros del paso fronterizo para el reposo temporal de los miles de desplazados que a diario llegan por este punto, donde con el paso de las horas la temperatura baja tanto que se vuelve intolerable.

Dos voluntarios detectaron ese desconcierto y prestos les ofrecieron orientación. Enfundados en chalecos de colores chillantes –lo que identifica a los voluntarios en las zonas fronterizas que se han sumado a las labores de apoyo para los millones de refugiados– escucharon pacientes todas las necesidades de la familia de Anna. El idioma se interponía en el entendimiento, pero no fue barrera para finalmente comprender la urgencia.

Las tres adultas no escondían su desesperación y Anna se contagió, aunque no perdió de vista a ninguno de los siete niños. Había que actuar rápido. Nelly y Romeo, los dos voluntarios, hicieron las gestiones necesarias en los albergues cercanos a esta remota ciudad de la frontera, donde no operan taxis ni un constante transporte público, por lo que llegar y, sobre todo, salir de ahí sin automóvil es una auténtica odisea.

Finalmente, encontraron un lugar: un refugio instalado en una iglesia ortodoxa de Niculitjel, pueblo a unos 20 kilómetros de la frontera. Debían apresurarse, la poca luz natural se extinguía y el frío arreciaba.

Nelly y Romeo ofrecieron llevarlos, pero había que dividirlos. La madre, la tía y seis niños irían con él; Anna, su pequeña hermana y la amiga de la familia con Nelly. Minutos antes, la voluntaria había ofrecido aventón a dos hombres. Cuando Anna los vio, entró en confusión.