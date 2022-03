David Brooks

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 3

Nueva York., La Casa Blanca confirmó que Joe Biden programó un viaje a Europa la próxima semana para participar en la cumbre extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo, cuando se discutirán esfuerzos actuales de disuasión y defensa ante las acciones bélicas de Rusia. El presidente también asistirá a una cumbre del Consejo Europeo ya programada. Circulan reportes extraoficiales de que se ha contemplado una visita del mandatario a Europa oriental en esa misma gira.

Todo esto, para buscar proyectar una imagen unida de la OTAN y de la comunidad europea bajo el timón de Washington –como en la guerra fría– sin por ahora ninguna propuesta oficial para promover una solución negociada al conflicto.

Este miércoles, Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania, ofrecerá un discurso ante una sesión conjunta del Congreso para abogar por más apoyo de Washington. El discurso será a puerta cerrada ante diputados y senadores, y algunos esperan que el ucranio reitere entre otras cosas su solicitud de hace dos semanas de que Estados Unidos envíe aviones cazas a su gobierno.

En Washington continúa el debate sobre el envío de más asistencia militar, incluyendo armamento y hasta aviones de combate y también mayor asistencia humanitaria de todo tipo. Muchos políticos están compitiendo para ver quién puede izar más alto las banderas de la guerra fría contra Rusia. Varios analistas y asesores que se entusiasman con los conflictos proponen imponer una zona de no volar sobre Ucrania –algo descartado por ahora por Biden porque podría llevar a un enfrentamiento directo con Rusia– y argumentan que Washington debería ser más agresivo militarmente en la defensa de Ucrania.