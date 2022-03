Decepcionado por que la OTAN no haya aceptado como miembro a Ucrania, Zelensky afirmó que es algo que no nos queda más remedio que aceptar , por lo cual es necesario buscar otras vías de cooperación militar .

Así se llama esta joven, interrogada por la policía durante 14 horas, que el lunes irrumpió en el noticiario estrella del Canal Uno de la televisión pública con un cartel que ponía en ruso: ¡No a la Guerra! ¡Paren de matar! ¡No crean la propaganda! ¡Aquí les mienten! Y en inglés: ¡Rusos contra la guerra!

Antes de hacer esta protesta, que muchos consideraron una acción tan desesperada como prácticamente suicida, Marina dejó grabado en Internet un mensaje. Lo reproducimos íntegro: “Lo que ahora sucede en Ucrania es un crimen. Rusia es un país agresor y la responsabilidad de esta agresión recae sobre la conciencia de una persona, Vladimir Putin. Mi padre es ucranio, mi madre es rusa, y nunca han sido enemigos. El collar que llevo en el cuello (con las dos banderas nacionales) es testimonio de que Rusia debe detener de inmediato la guerra fratricida y nuestros pueblos hermanos todavía puedan firmar la paz.

“Lamento haber trabajado los años recientes en el Canal Uno, difundiendo la propaganda del Kremlin. Y ahora me avergüenzo de ello. Me molesta que permití que se dijeran mentiras desde la pantalla del televisor. Me ofende que permití engañar a la gente. Nos callamos en 2014, cuando todo esto empezó. No participamos en manifestaciones cuando el Kremlin envenenó a (Aleksei) Navalny (el líder opositor, ahora encarcelado y sometido a un nuevo juicio). Sin decir palabra observábamos a este régimen antihumano. Y ahora nos dio la espalda todo el mundo y al menos 10 generaciones de nuestros descendientes no podrán sacudirse el lodo de la vergüenza de esta guerra fratricida.

Somos rusos, inteligentes y pensantes, y sólo de nosotros depende detener esta locura, asistan a las manifestaciones, no tengan miedo, no pueden encarcelarnos a todos.

Editora del noticiario de las 21 horas, el principal del día y en el canal de mayor audiencia, Ovsiannikova –con su valiente desafío al Kremlin y a pesar del riesgo de sufrir las represalias, el despido fulminante es lo de menos– provocó varias renuncias de periodistas de los canales de la televisión pública.

Presentaron su renuncia Zhana Agalakova, corresponsal del Canal Uno en París; Vladimir Glutsker, corresponsal de NTV en París, y Lilia Guildeyeva, conductora del noticiario de NTV.

Pero la primera periodista de un canal financiado por el Kremlin que renunció por la invasión a Ucrania fue la directora de RT en ruso, Maria Baronova, cargo que desempeñó desde 2019. Al explicar por qué lo hizo, publicó en su cuenta de Telegram: Me voy porque no tengo nada de qué hablar ni con el régimen ni la gente, que es responsable de los ataques contra la madre de las ciudades rusas, desde el 24 de febrero de 2022 .

Agregó: Amo a Rusia y mi país está destruido. Antes creía que podía convencer al régimen y la oposición a no odiarse, y a unirse. Pero después de lo sucedido no hay nada ni nadie qué unir .

Y resume así su frustración: Hace unas semanas escribía sobre la propaganda de la OTAN, reflexionaba acerca de la rusofobia, y ahora resulta que ellos tenían razón, y yo no. Nuestros abuelos nunca podrían luchar por una cosa así. Ahora los traicionaron. Todo está traicionado. Todo está pisoteado por quienes organizaron esto .

Farida Kurbangaleyeva, conductora del noticiario Vesti del canal Rossiya-1, dimitió hastiada de la censura. Contó en su cuenta en una red social que desde la llamada Revolución de Maidán en Ucrania la obligaban a mentir y pone de ejemplo que un día que se le ocurrió escribir en un texto que los participantes de la protesta pacífica su entonces jefe, Yevgueni Revenko, actualmente diputado del partido oficialista Rusia Unida, le llamó para gritarle: ¿Te has vuelto loca? ¿Qué protestantes? Tienes que decir herederos de la ideología fascista de Stepan Bandera (líder de los nacionalistas que colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial) .

Otra ex conductora del mismo noticiario, Tatiana Aleksandrova, exhortó a sus antiguos compañeros: ¡Deténganse, carajo! Tienen en sus manos un poderosa arma de destrucción masiva: las transmisiones en vivo .

Yelena Martynova, que también renunció a conducir otro noticiario en ese canal de la televisión pública, preguntó a sus ex compañeros por qué callan y por qué no dan a conocer su opinión en las redes sociales.