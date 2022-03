S

e cocina una falsa bandera de uso de armas químicas en Ucrania para encubrir los entre 26 y 30 biolabs del Pentágono (https://bit.ly/3KPx5JE), del total de 336 (https://bit.ly/3waXhuh), al unísono de la configuración de un “nuevo orden petrolero mundial (https://bit.ly/3JeKb2Q)”.

Más allá de que el premier de Israel, Naftali Bennett, aconsejó al presidente ex comediante de Ucrania Zelensky rendirse a Rusia (https://bit.ly/3tdipOy), parece que las sanciones catastróficas de Biden, quien tiró a matar –con todo respeto, los demás jugadores ni juegan: sólo reciben órdenes de EU–, no están surtiendo el deseado efecto letal (https://bit.ly/3JgdoKV), lo que permite al Kremlin mayor maniobrabilidad e interoperabilidad, en lo que he denominado la “primera ‘guerra híbrida’ global (https://bit.ly/3w9halv)”, que ha dado pie al nuevo orden petrolero mundial .

Ni el reino wahabita de Arabia Saudita atiende las órdenes de Biden y ya abandonó su histórica alianza petrolera con EU de hace 75 (sic) años (https://brook.gs/36mMAtD). Tampoco las obscenas presiones del rusófobo israelí-estadunidense Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, surten efecto para que China se desacople de Rusia. Todo lo contrario: Arabia Saudita invitó al mandarín Xi Jinping a visitar el reino wahabita (https://on.wsj.com/3CNv7GV). Arabia Saudita contempla esquivar el dominio del dólar estadunidense en los mercados petroleros mediante ventas basadas en yuanes (https://bit.ly/3tXPfSV).

Dejo de lado el espectacular acuerdo para que Rusia construya un gasoducto con Pakistán que ya no desea ser esclavo de EU: “China, India, Pakistán e Irán rechazan las sanciones catastróficas de Biden vs Rusia (https://bit.ly/3ieclzf)”. SCMP, portal chino de Alibaba con sede en Hong Kong, apunta que India puede comprar petróleo y materias primas de Rusia a precios rebajados y con transacciones de rublos y rupias que esquivan al otrora omnipotente dólar estadunidense (https://bit.ly/35ZfEYw).

Hoy India compra de 2 a 3 por ciento de su abastecimiento petrolero de Rusia cuando sus importaciones constituyen 80 por ciento (¡megasic!) de sus necesidades. ¿A cuánto ascenderán las importaciones de petróleo ruso de India que muy bien podrían suplir las exportaciones del Kremlin a Europa y a EU (donde son muy magras del orden de 3 por ciento (https://bit.ly/3MTSjrH)?