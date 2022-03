Entre gritos de la fracción morenista y aclamaciones de los panistas, la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez, del Partido Acción Nacional y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso tamaulipeco, pidió a sus correligionarios que moderaran sus expresiones. El gobernador no disimuló su enfado ante los legisladores de Morena que coreaban: Es un honor estar con Obrador .

La intervención de García Cabeza de Vaca ante los representantes populares se limitó a siete minutos, durante los cuales habló de la recuperación de la seguridad en Tamaulipas. Aseguró que durante su administración la entidad dejó de estar entre los primeros lugares en violencia, y destaca en inversión extranjera y generación de empleos.

Los diputados de Morena abandonaron la sesión poco después de que el Ejecutivo inició su discurso, por considerar que el sexto informe sólo exponía fantasías .

No hiciste nada para fortalecer las instituciones, y lamentablemente tu administración ha sido un ultraje. Francisco N, engañaste a los tamaulipecos, diriges un régimen corrupto y ahora vienes al Congreso, pero los diputados de la 65 Legislatura no te permitiremos que uses este poder para pervertir el Poder Legislativo , dijo Zertuche Zuani en la sala de prensa, acompañado de la bancada morenista.