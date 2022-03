▲ El ruso Daniil Medvedev, quien perdió el lunes la cima del ranking mundial, podría ser uno de los afectados en el torneo inglés. Foto Afp

Rusia es el reinante campeón tanto de la Copa Billie Jean King como la Davis, pero la Federación Internacional de Tenis anunció el lunes que el país será remplazado de las fases finales de ambas citas en 2022 por el semifinalista con mejor ranking que perdió en 2021. Se trata de Australia y Serbia, respectivamente.

El plazo de inscripción de jugadores para Wimbledon es el 16 de mayo. El cuadro principal del torneo arranca el 27 de junio.

El mismo día que estalló el conflicto bélico en Ucrania, el 28 de febrero, Daniil Medvedev aseguró su ascenso a la cima de la ATP duran-te el Abierto Mexicano, pero lo perdió el lunes pasado al caer en tercera ronda de Indian Wells.

Medvedev explicó la semana pasada que quiere jugar de cualquier manera. Definitivamente no me corresponde a mí decidir. Sigo las reglas. No puedo hacer nada más. Ahora mismo el reglamento indica que podemos participar bajo bandera neutral , dijo el ex número uno del mundo.

Wimbledon, tercer torneo grande de la temporada, se llevará a cabo del 27 de junio al 10 de julio, con una semana de clasificación antes de la competencia.