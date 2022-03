Karla Torrijos

Miércoles 16 de marzo de 2022

Andrés Lillini, técnico de Pumas, confió en que su equipo logrará otra de sus sorpresivas remontadas hoy en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Li-ga de Campeones de la Concacaf an-te el New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), que llega con una amplia ventaja luego del 3-0 que obtuvo en la ida.

Nos tenemos que levantar. Si algo caracteriza a este plantel es la fortaleza en los momentos críticos. Estamos mentalizados en ganar la serie, como lo hicimos ya varias veces, será complicado porque el rival es un equipo sólido, vamos a tener que poner el doble de esfuerzo y concentración, lo tenemos que sacar adelante , declaró el timonel argentino ayer durante una conferencia virtual.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para darle vuelta a la serie. Tengo confianza de que lo harán, porque me han sorprendido muchísimas veces y ésta no será la excepción , agregó.

Asimismo, mencionó que los auriazules se encuentran bien emocionalmente pese a la falta de triunfos en la Liga Mx y la abultada derrota en el primer choque ante el New England Revolution. Físicamente hemos manejado las cargas como se puede, a marchas forzadas en algunos casos, pero eso se suple con lo anímico, los jugadores están fuertes y debemos mantener eso, pues cada distracción nos está costando derrotas. Este duelo es una oportunidad muy grande que debemos aprovechar, mostrar la capacidad necesaria para ser contundentes y defender bien , mencionó.

Por otro lado, el entrenador auriazul dijo estar dolido por los dos partidos de suspensión que recibió en la Liga Mx, así como por haber sido exhibido al darse a conocer los supuestos insultos que le profirió al árbitro en el reciente partido ante Cruz Azul, por los cuales fue castigado.

Estoy dolido porque me exponen ante la opinión pública en un documento que debería ser privado, eso sí me golpea mucho. Sé en dónde estoy sentado y lo que tengo que aguantar por parte de algunos sectores, pero al final soy la cabeza de esto para las cosas buenas y malas, tengo que acompañarlos pese a la tristeza que me invade , apuntó.

A su vez, Cruz Azul visitará hoy al Montreal, también de la MLS, para el duelo de vuelta de su respectiva serie de cuartos de final. La Máquina llegará con una ligera ventaja luego del triunfo 1-0 en la ida.

De cara a este cotejo, el técnico celeste, Juan Reynoso, pidió no menospreciar a los equipos de la liga estadunidense, pues reconoció que cada vez son mejores.