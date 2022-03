Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 6

Nueva York., El burkinés Diébédo Francis Kéré, elogiado por sus construcciones sostenibles al servicio de las comunidades, fue galardonado este martes con el Premio Pritzker 2022, convirtiéndose en el primer africano que obtiene la más alta distinción de la arquitectura.

Conocido por sus construcciones de escuelas, centros de salud, viviendas, edificios cívicos y espacios públicos a lo largo de África, Francis Kéré, como es conocido profesionalmente, es tanto un arquitecto como un servidor , señaló en un comunicado Tom Pritzker, presidente de la Hyatt Foundation, que patrocina el evento.

Con 56 años y doble nacionalidad de Burkina Faso y Alemania, donde realizó buena parte de su formación desde que era un adolescente, la arquitectura de Kéré mejora las vidas y experiencias de innumerables ciudadanos en una región del mundo a veces olvidada , explica la fundación que otorga el considerado Premio Nobel de la arquitectura.

Como arquitecto, no quiero simplemente construir, sino que quiero diseñar un espacio que sirve para quienes lo utilizan. Quiero que mi edificio ofrezca refugio, comodidad e inspiración , expresó Kéré en un comunicado tras recibir el premio.

La narrativa que proporciona la arquitectura de Kéré, nacido en una comunidad de Gando, en Burkina Faso, puede ser una fuente de felicidad y alegría continua y duradera , asegura el jurado que eligió su trabajo.

Espero cambiar el paradigma, empujar a la gente a soñar y asumir riesgos. No porque seas rico debes desperdiciar material. No porque seas pobre no debes intentar crear calidad , sostuvo el arquitecto, quien estudió al ser primogénito del lí-der de la comunidad donde nació.

Todo el mundo merece calidad, lujo y comodidad. Estamos interconectados y las preocupaciones por el clima, la democracia y la escasez nos afectan a todos , agregó.

Doble objetivo