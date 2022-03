No obstante, indicó, los han retirado de afuera de plazas comerciales y las autoridades quieren regularlos al igual que el comercio informal, cuando el trabajo es diferente.

Nosotros siempre hemos trabajado en la vía pública como trabajadores no asalariados sin problema, pero no ponemos tanques de gas y si la autoridad tiene que mover a alguien con tanque de gas, pues que lo haga, pero que no retire a los no asalariados.

En 1975, ante el uso indiscriminado de la vía pública para realizar diversas actividades, las autoridades reglamentaron el trabajo no asalariado; los primeros permisos se otorgaron a policías auxiliares que eran veladores o serenos, a trabajadores de los panteones, afiladores, ropavejeros y zapateros remendones, entre otros oficios, algunos de los cuales ya desaparecieron.