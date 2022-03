P

or siglos hemos sabido que lo que llamamos interioridad no está dado para siempre, es múltiple, y que es una relación del yo consigo mismo, es decir, no existe más que como relación a la que nombramos conciencia . Es una redirección de la atención de lo exterior hacia lo que sea que creamos que está adentro de cada uno de nosotros mismos, sean la memoria y los deseos, la percepción de que somos algo que se piensa a sí mismo o una luz que se ilumina a sí misma. La cultura dominante quiso eludir esta percepción dictaminando que el interior era sólo la voluntad.

La retórica que prevaleció durante 40 años fue la autoayuda, donde no se debe esperar nada de los demás: si el mundo es insatisfactorio, no lo cambies, busca en tu interior la reserva secreta de positividad; el fracaso no es intrínseco al ser humano, sino que se debe aprender de él para ser exitoso; hay que aguantar el dolor y el sufrimiento y adaptarse a él, eso es resilencia, es decir, la idea de que tu interior es como una liga que se estira y regresa a su posición anterior. La socialización del fracaso y la concentración del éxito –dinero y reconocimientos– en pocas manos, devino en la búsqueda de una nueva forma de ser uno mismo en la anteriormente desdeñada esfera pública.

De entre todas las cosas que parecen estar cambiando, me interesa en particular esta forma de pensarse como ser público una vez que lo privado parece haber cumplido su ciclo de infelicidades. En las redes sociales, sobre todo las de opinión, vemos lo que durante muchos siglos fue considerado territorio de los sueños: la distinción entre el yo que sueña y el soñado como yo. Todo un tema literario y filosófico para los chinos, Fernando Pessoa, y Jorge Luis Borges. El uso del avatar anónimo como identidad en las redes no es muy distinto del uso de las máscaras, los heterónimos o, incluso, de los ortónimos (cuando te pones tu propio nombre para ser otro). Me explico: tanto la máscara como el uso de otros nombres, incluso del propio, contienen la idea de que se puede decir y hacer cosas que no te atreverías en persona, de frente, viendo a los ojos. Por eso, a veces, las redes parecen carnavales o juegos infinitos de espejos donde ya no es posible encontrar la fuente de quien dice yo . A veces, también se pierde el tú , porque, ¿a quién le contestas si tiene una abejita de avatar y un nombre como peliaguda2557 ? Es como un nuevo barroco donde lo privado se amontona en lo público, como los ángeles y las gárgolas en los atrios de las iglesias, sin atreverse a mirar porque lo único que importa es ser mirado, cuando no admirado.

El terror de ver a los ojos de otro nos fue revelado por Sócrates y sus discípulos: verse reflejado en las pupilas del otro, te da la dimensión de quién eres, al mismo tiempo que engendras a un tercero que es sólo una refracción, un efecto de la luz que, además, está invertido entre izquierda y derecha, si te pones en su lugar. Ver a los ojos contiene un acto de vulnerabilidad porque es nuestro rostro la mediación entre el exterior y el interior. En los rasgos de una cara viva se creen leer las emociones y afectos internos o la afectación para esconderlos. La cara es lo público de la intimidad. Más allá de las fotos, dibujos o logotipos que pongan los usuarios de redes, si tomamos en cuenta la metáfora del sueño y las redes sociales, podemos ver que existe una confusión entre el yo que sueña y el yo soñado.