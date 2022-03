Consideró que es una falta de respeto a la ciudadanía que se vulneren las reglas , y expresó que “llama mucho la atención que se quieran cambiar" cuando el juego ya empezó. Recordó que algunos diputados han sido objeto de varias denuncias e investigaciones, porque los funcionarios públicos no pueden hacer promoción de este ejercicio.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a legisladores a que acaten las reglas que ellos mismos pusieron para el proceso de revocación de mandato, y a que juguemos derecho . Ello, después de que la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerarán propaganda gubernamental las opiniones de funcionarios, incluido el jefe del Ejecutivo, durante las campañas y la realización de dicho ejercicio de participación directa.

Córdova Vianello instó a esperar a ver si el acuerdo es aprobado por el Senado. Hay un pequeño problema, que se llama retroactividad. ¿Se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas? Me da la impresión de que no, pero no quiero prejuzgar, vamos a ver en qué acaba esto y, seguramente, otra vez se va a llevar ante tribunales .

En tanto, reiteró: hoy las reglas son claras, los servidores públicos no pueden promover la revocación de mandato . Aseveró que pese a todo, este ejercicio de participación directa avanza en tiempo y forma , y anunció que la próxima semana darán el banderazo de salida para la distribución de las boletas que se utilizarán.

Más tarde, el consejero presidente del INE participó en la firma del Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral 2021-2022 en Quintana Roo, donde también estuvo el gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Con ello, dijo, se incidirá favorablemente en las condiciones de paz pública y de compromiso democrático que son necesarias para que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo 5 de junio.