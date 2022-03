De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 12 de marzo de 2022, p. 7

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha expresado su postura en torno a la resolución del Parlamento Europeo respecto a los crímenes cometidos contra periodistas en México. Encargada de coordinar la política internacional mexicana, la cancillería no difundió el comunicado con el que el Gobierno de la República respondió el jueves a los diputados de la Unión Europea. Hasta el cierre de esta edición, el canciller Marcelo Ebrard, el jefe de su oficina, Daniel Millán, y el director de Comunicación Social de la SRE, Esteban González, que suelen ser activos en las redes sociales, no han hecho comentarios al respecto en sus cuentas ni han posteado el comunicado oficial.