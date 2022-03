C

ínicos como pocos, los comunitarios utilizan su Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con abiertos fines militares para atizar la guerra en Ucrania, al tiempo que sus dirigentes rechazan la incorporación exprés de ese país a la Unión Europea, porque no podemos dar la impresión de que todo puede pasar en un día . Así, Zelensky se queda como lo que es, un simple peón de los intereses del mundo libre . Eso sí, en la reciente reunión en Versalles reafirmamos nuestro apoyo a esa nación… con un fuerte mensaje político .

Pero no son los únicos, porque el jefe de la pandilla, Joe Biden –otro pacifista que apoya militarmente a Zelensky y tiene metidas las manos hasta el fondo– aclara: no intervendremos en el conflicto Ucrania-Rusia, porque una confrontación directa entre Moscú y los países de la OTAN podría iniciar la tercera guerra mundial . En los hechos, Estados Unidos y sus aliados atizan la guerra y mantienen el creciente flujo de armamento y recursos económicos sin arrugarse la camisa.

En la citada cumbre el encargado de hablar sobre la paz fue el inenarrable Josep Borrell (el de los pasteles de María Antonieta, el termostato y el cordón umbilical), ubicado como jefe de la diplomacia de la Unión Europea, quien presentó una propuesta para duplicar la (actual) contribución con 500 millones de euros (548 millones de dólares) adicionales de apoyo a los militares ucranios ( La Jornada). ¿De dónde salen esos recursos? ¡Sorpresa!: del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Entonces, si así apoyan la paz , cómo lo harán con la guerra. Con lo fácil y civilizado que hubiera sido cumplir cabalmente con los acuerdos entre Estados Unidos, la OTAN y Moscú (desde aquel de no avanzaremos ni una pulgada hacia el este hasta los de Minsk) para no escalar el conflicto en Ucrania y alcanzar un entendimiento a largo plazo. El problema es que el hubiera no existe, pero sí la desbocada ambición estadunidense de someter a todo el mundo.