l ex líder estudiantil Gabriel Boric asumió ayer la Presidencia de Chile en medio de enormes expectativas de cambio y con una lista apabullante de desafíos por delante. Desde el primer momento, su gestión marca distancia con las formaciones y la clase política que se alternaron el poder desde el regreso formal a la democracia hace tres décadas: con gestos simbólicos como la ausencia de corbata, pero también con diferencias sustantivas como la mayoría de mujeres en el gabinete, la presencia en el mismo de luchadores sociales habituados a ser oposición o el anuncio de que se desistirá en la persecución judicial contra las personas arrestadas en el curso de las grandes protestas sociales de 2019. Sin embargo, también se abre espacio para la continuidad: el propio Boric promete no un giro radical sino reformas graduales. El nombramiento del ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, al frente del Ministerio de Hacienda es una señal más alentadora para los grandes capitales que para quienes votaron con la esperanza de poner fin a la noche neoliberal.

En su discurso desde el balcón del palacio presidencial de La Moneda, quien es el presidente más joven en la historia de Chile manifestó ante miles de simpatizantes que su gobierno no habría sido posible sin las movilizaciones masivas que remecieron al país y cuyo primer gran triunfo fue la convocatoria a un proceso constituyente para redactar una nueva Carta magna que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello, afirmó, no llegamos aquí para llenar cargos, solazarnos entre nosotros y generar distancias inalcanzables; llegamos para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria . A las personas que coreaban consignas de apoyo y le externaban su confianza les transmitió el sueño de que cuando termine su mandato podamos sentir que hay un país que nos protege, nos acoge y nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de los habitantes hace para el desarrollo de nuestra sociedad .