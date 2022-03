Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 12 de marzo de 2022, p. 20

Buenos Aires. Después de largas horas de debate que concluyó la madrugada de ayer, la Cámara Diputados aprobó el proyecto de ley que avala el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, en un extraño escenario de votaciones divididas dentro de los bloques del oficialismo y la oposición.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró en un video mediante las redes sociales cómo quedaron sus oficinas en el Congreso de la nación, cuyas ventanas fueron rotas por un grupo de encapuchados que actuó sin que hubiera ninguna fuerza policial ni de seguridad cuidando el edificio.

El hecho fue considerado un atentado por varios legisladores, ya que se produjo cuando Fernández de Kirchner estaba acompañada por los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti, además de su hijo, el diputado Máximo, quienes votaron a favor de la legislación como parte del bloque oficialista Frente de Todos.

Organismos de Derechos Humanos denunciaron en un comunicado este hecho, solidarizándose con la vicepresidenta y advirtiendo sobre la necesidad de una investigación urgente. “Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor (Kirchner) respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino , escribió en su mensaje bajo el título de Otra vez, una inmensa pena , en el que comenta su posición frente al momento que se está viviendo. .

Máximo Kirchner había renunciado a la jefatura del bloque del oficialismo, al oponerse al acuerdo entre el FMI y el gobierno de Alberto Fernández, especialmente en homenaje a su padre el ex presidente Néstor Kirchner quien en 2006, con ayuda del presidente Hugo Chávez, y en conjunto con el ex mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, reunió el dinero para pagar una deuda con ese organismo, y ahorrarse los intereses, pero especialmente para que el FMI no volviera al país a establecer sus controles de siempre.

La opositora coalición derechista Juntos por el Cambio, no podía aparecer votando contra el FMI, y la mayor parte votó a favor del acuerdo, aunque hubo rebeldes en sus filas.