Reconocimiento a la movilización social: La emoción que he sentido este día es profunda y existencialmente necesito compartirla. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso, no estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. No llegamos aquí para llenar cargos y solazarnos entre nosotros y generar distancias inalcanzables, llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria .

Compromiso con los humildes: He visto sus caras recorriendo nuestro país, las de las personas mayores cuya pensión no alcanza porque algunos hicieron de la previsión (social) un negocio, las de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costear sus tratamientos, las de los estudiantes endeudados, las de los campesinos sin agua por sequía y por saqueo. Los rostros de las mujeres que cuidan a sus familiares postrados y sus bebés indefensos; a las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos que no dejaremos de buscar; las de las diversidades de género discriminadas y excluidas; las de los artistas que no pueden vivir de su trabajo porque las cultura no es valorada; las de quienes luchan por vivienda digna, las de los pueblos originarios despojados de su tierra pero nunca de su historia; las de niños y niñas abandonados, las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso .

La meta: Mi sueño es que cuando termine nuestro mandato podamos sentir que hay un país que nos protege, nos acoge y nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de los habitantes hacen para el desarrollo .

Tarea difícil: El cumplimento de nuestras metas no será fácil, enfrentaremos crisis externas e internas, nos equivocaremos y rectificaremos. La pandemia sigue su curso y nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Sabemos que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos del crecimiento, porque cuando no hay distribución de la riqueza cuando se concentra en unos pocos, la paz es muy difícil .

Gobierno y ciudadanos movilizados: Las autoridades no pueden ser inalcanzables, queremos ministros en la calle, no estar escondidos. la relación con las autoridades no debe ser de consumidores, sino de reciprocidad, trabajando juntos para este sea el gobierno del pueblo y que ustedes lo sientan de todos. Hago un llamado a acompañarnos en esta tarea .