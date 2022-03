Ap

Sábado 12 de marzo de 2022

Scottdale, Arizona. Un día después de que dueños de los equipos y los peloteros llegaron a un acuerdo para poner fin a un paro patronal de 99 días, los 30 campamentos de primavera abrieron ayer sus puertas por todo Arizona y Florida. Ahora el periodo de cuatro semanas a toda marcha empieza en serio para estar listos al inicio de la temporada regular el 7 de abril. Por otra parte, los peloteros de Grandes Ligas que no cuenten con la vacuna contra el covid-19 no podrán viajar a Canadá para enfrentar a los Azulejos en Toronto y no recibirán salario por esos partidos.