Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 12 de marzo de 2022, p. a12

Exclama Anna Netrebko frente a su tour de force con el papel de Isolde, de la ópera Tristan und Isolde, de Richard Wagner: “Grabar el Liebestod es uno de los momentos más felices para mí como música. Sentí que volaba durante la grabación, bendecida y feliz, en armonía con la música. El día que yo muera, voy a recordar ese momento”.

El nuevo disco de Anna Netrebko es una gran obra de arte: 18 momentos que rebasan lo sublime mientras ella canta en éxtasis.

El disco se titula Amata dalle tenebre porque los personajes que encarna en este recital poderoso son damas que enfrentan las tinieblas con dignidad y belleza. Vencen la oscuridad con el amor.

Ariadne, Aida, Elisabeth de Valois, Lisa, Butterfly, Dido, Adriana, Manon, Elsa, Isolde. Esos son los nombres de las damas que encarna Netrebko.

Hay piezas de repertorio conocido y sorpresas, como un aria de Purcell, novedad en el repertorio de la soprano rusa, quien nunca había cantado alguna obra barroca. Circula una edición de este disco que consiste en dos volúmenes: el cidí con el audio y un disco blueray que contiene el mismo material pero en la modalidad Pure Audio : lo más avanzado en tecnología.

Ese blueray incluye también un filme, titulado Stage of emotions, dirigido magistralmente por Elena Petitti di Roreto.

Esa película es una obra maestra de narrativa: engarza los distintos momentos del canto de Netrebko con una serie de recursos técnicos fabulosos, algunos de ellos datan de la era del videoclip, pero ahora con un tratamiento muy fino, utilizando los recursos técnicos que posibilita el avance tecnológico.

Se remonta a la infancia de Anna Netrebko. Vemos sus fotos de bebé, luego niña, adolescente, joven y una primera entrevista como cantante profesional, de 2003, donde dice: me gusta ser alguien, por eso subo a los escenarios, porque así puedo ser alguien, ya que en la vida real no soy nadie. Los escenarios son mejor que la vida misma .

Luego, responde a preguntas formuladas en abril pasado, con aplomo: Hoy día ya no considero que los escenarios sean mejor que la vida misma; ahora soy alguien en la vida real, tengo vida personal .

El paréntesis es obligado: este disco circula desde hace meses como novedad discográfica y por distintas razones no habíamos escrito la reseña. Lo hacemos ahora cuando ella acaba de ejercer su soberanía: luego de que su mentor, el director Valeri Guérguiev, ha sido vapuleado con cancelaciones en serie de todos sus conciertos, ella, Anna Netrebko, se adelantó a los acontecimientos y canceló ella misma todas sus presentaciones, antes de que le llovieran las cancelaciones y se regaló unas merecidas vacaciones con su hijo y su esposo y su vida real. Cierto, es amiga, al igual que Guérguiev, de Vladimir Putin, pero eso no tiene nada que ver con su rendimiento profesional, que en el disco que hoy reseñamos, queda demostrado que ella es la figura operística más importante del momento, desde hace muchos años.

En el filme Stage of emotions, su última respuesta en la entrevista de hace unos meses, resulta contundente: No voy a contestar esa pregunta, no suelo ventilar mis asuntos personales en público, mucho menos frente a la cámara , ejerciendo el derecho que tenemos todos de tener una vida personal.

La vemos en su papel de diva, caminando por la calle, pero la vemos también como la muchacha sencilla que siempre ha sido, especialmente en los momentos más difíciles, así los calificó ella, de la grabación de este disco: encarnar a Dido en un pasaje de la ópera de Henry Purcell, Dido and Aeneas.

“Nunca había cantado barroco y fue una experiencia muy difícil pero muy enriquecedora. Me puse en las manos de mis coaches de canto y especialmente en las del maestro Riccardo Chailly, quien me guió en esos momentos y en todos los personajes que interpreto en este disco”.

Riccardo Chailly es el director titular de la Orquesta del Teatro Alla Scala, el máximo recinto de la ópera en el mundo y lo vemos en sesiones personales con Anna mientras ella es captada por la cámara en tremendos big close ups que la muestran sin maquillaje, despeinada, con gesto de niña sufriendo porque se tropieza en cada compás, pide disculpas, hace pucheros pero el resultado final es una delicia de canto, una ensoñación.

El filme de Elena Petitti di Roreto tiene referencias a dos películas que son obras maestras en su género y muy bien pueden apreciarse como óperas: Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, y Melancholia, de Lars von Trier.

En la película que acompaña al nuevo disco de Netrebko, la vemos caminar desde su camerino hacia el escenario; baja escaleras y atraviesa un largo corredor donde se encuentra con tres mujeres vestidas de gala y con máscaras, igualito que en la película de Kubrick. Veremos más adelante más escenas con estos personajes enmascarados que recuerdan al espectador la atmósfera erótica de Eyes Wide Shut.