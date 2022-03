Como era de esperarse, este concierto del grupo Liminar/Sonidero 13 se convirtió en una sesión sonora que generó reacciones muy diversas, contradictorias incluso, entre los asistentes. Al final de cada pieza, el compositor y los intérpretes fueron ovacionados por una amplia sección del público como si de rockstars se tratara, mientras que otros asistentes sólo miraban, en escéptico silencio. Lo más interesante del asunto estuvo en los comentarios que escuché después del concierto mientras todos abandonábamos el BlasGa. Tres de ellos me parecen dignos de ser glosados, en particular el último.

1.- La verdad es que no entendí nada . Ese no es un problema, en realidad. Que entiendan la música los músicos y los musicólogos; a nosotros los mortales comunes nos toca solamente disfrutarla... o no, pero no necesariamente entenderla. Mienten, en general, aquellos melómanos que dicen entender a Mozart, Beethoven o Chaikovski. Lo disfrutan, y nada más, y qué bueno que así sea. La música contemporánea, ciertamente, es un gusto adquirido, y su apreciación requiere, entre otras cosas, de atención, concentración y eso que los finlandeses llaman korvat auki, oídos abiertos.

2.- Esto fue puro ruido y nada más . Vale la pena recordar esta máxima: Tu música es mi ruido, mi música es tu ruido y, al mismo tiempo, tener en cuenta que en nuestra época cualquier sonido, cualquier ruido, puede ser habilitado como parte de un discurso con intenciones musicales. (Ahí están, por ejemplo, los muchos millones que adoran el reguetón; su música, mi ruido.)