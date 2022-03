“Escribo a mano, en cuadernos, nunca he usado la computadora. Los poemas reunidos en Pronóstico reservado vienen de muy atrás, no se de cuándo porque nunca les puse fecha, son atemporales, no son autobiográficos, no corresponden a una experiencia concreta de mi vida, sino a sentimientos casi abstractos; por ejemplo, hay poemas tristes, un poco oscuros, que escribí cuando era muy feliz con mi pareja.

“Ahora descubro que utilizo muy pocos adjetivos y no fue algo voluntario, así escribo. El público se va a sorprender un poco al encontrar a esta poeta que no es la actriz, sino una mujer con sentimientos profundos, alegres o eróticos. Hay mucho de ser mujer, pero no feminista, ni mucho menos; ahí están sentimientos de abandono, de pasión, de pérdida.

Mi primer poema lo escribí a los siete años; desde entonces no he dejado de escribir y amar las letras. La posibilidad de expresarme a través del lenguaje poético es un regalo de la vida.

En entrevista con La Jornada la escritora reconoce que nunca se preocupó por publicar sus textos porque estaba muy involucrada con su trabajo actoral, “pero la UANL metió el hombro y me apoyó para hacerlo, si no, nunca me hubiera atrevido, pues la poesía nos mete a una intimidad total y absoluta, que a veces puede ser oscura, a veces luminosa, y no sabemos dónde estamos.

Aspiro a que sean poemas universales, sin fecha de caducidad. Este espejo que es el libro me dijo la verdad acerca de una mujer que en muchos aspectos no conocía bien; me he descubierto a través de él; ¡es increíble! Descubrí a una niña triste, a una mujer muy viva, que soy erótica y tanática al mismo tiempo. Hablo mucho de la muerte, pero también es un libro con mucho erotismo y vitalidad. Me descubro y a veces hasta me asusto , reitera con emoción.

La poeta considera que escribir es, de alguna manera, “también una forma de encontrar la verdad. No sé qué seguirá después. Nunca planeo mucho la vida, pues siempre digo que es como mis personajes: no los busco, ellos me encuentran. Todos los días la vida me encuentra sorpresivamente.

“Por supuesto, seguiré actuando porque es mi pasión, y seguiré escribiendo porque me gusta mucho, sin ningún compromiso de que tengo que hacer otro libro. Además de poemas escribo ensayos, pero he sido un poco descuidada con ellos, pues están por ahí aventados en un baúl; tengo que preocuparme por recuperarlos.

La experiencia de publicar un libro de poesía es como iniciar una nueva vida, y tengo pavor, porque no soy conocida como escritora, no pertenezco a ningún círculo de escritores, no escribo en ningún estilo que esté a la moda, no conozco a nadie y es un libro muy personal e íntimo. Lo único que espero es tocar al lector, al ser humano , concluye.

El libro de Diana Bracho se presentará el 17 de marzo a las 19 horas en el contexto de la Feria del Libro UANLeer 2022, en el Patio Sur del Colegio Civil, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Participan: Alberto Ruy Sánchez, Celso José Garza Acuña y la poeta. Se transmitirá por la página de Facebook @CulturaUANL.

A continuación, algunos poemas que integran Pronóstico reservado, de Diana Bracho, publicado por la UANL.

La piel de

mis sentimientos

es tan

frágil

como el pétalo más

delicado

de la

flora.

*

Mi soledad

me asusta.

Qué voy a hacer

con tanta gente.

*

Momento casi platónico

La Belleza

está en los

ojos del amor.

Mírame.

*

Un nido de colibrí

perfecto y

misterioso.

Anidas así

en mi ternura.

*

La acacia se abre

húmeda

a la caricia

del sol.

Tócame.