Según los abogados, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, David Ricardo Cervantes Peredo, emitió un acuerdo para reconocer la propiedad legal del terreno de 193 hectáreas a su dueño original. No obstante, una funcionaria de nombre Dulce María Rodríguez Cervantes, directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la misma Sedatu, ha argumentado que dicho acuerdo no le indica que debe expedir el título de propiedad , además de que no ha hecho caso a las indicaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que dé seguimiento al caso.

Como informó La Jornada desde 2011, el contralor interno de Sempra Energy, Rodolfo Michelón, admitió en entrevista con medios estadunidenses que autorizó sobornos a altos funcionarios del gobierno local de Ensenada, e incluso al ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy, para permitir el desalojo de Sánchez Ritchie.