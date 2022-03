Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 9

Los homicidios de reporteros en el país no son crímenes de Estado. Estoy asumiendo la responsabilidad, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad, y desde luego, proteger a los periodistas , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a una pregunta sobre el incremento de asesinatos de informadores durante su administración:

“La diferencia de estos lamentables casos con los de antes es que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales heredadas de una política fallida que empezó desde los 80 y se mantuvo durante los 36 años del periodo neoliberal. Esas bandas fueron incluso toleradas por esos gobiernos.

No hablan ustedes, o muy poco, de que se llegó al extremo de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón tenía relaciones con el crimen organizado, y por eso está preso en Estados Unidos , reprochó.

–El problema está peor hoy que nunca. Así lo indican las cifras –le replicó un reportero de la revista Vice (que se fundó en Montreal y ahora se asienta en Nueva York).

–No, no, no. No es así, no es así; hay una diferencia fundamental: estos no son crímenes de Estado.

–¿Se puede decir con seguridad que son actores criminales, sin complicidad de actores políticos?

–Sí, y tenemos todos los casos. Cero impunidad. Entonces, no somos iguales. Si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, debes tomar en cuenta esto y considerar que estamos enfrentando no sólo al crimen organizado, sino a una mafia de poder que está muy molesta; esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales.