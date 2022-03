Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 8

Ante la situación económica de Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su homólogo, Alberto Fernández, evitar impago de la deuda externa, aun cuando los responsables de esta situación sean los propios organismos financieros internacionales y su antecesor.

Al igual que en México, subrayó el mandatario, en la nación sudamericana los medios de información al servicio de las minorías han echado a andar toda una campaña para culpar de la crisis a Fernández, a partir de una estrategia de guerra sucia. Es un especie de golpismo; ya no es el golpe de Estado tradicional militar, sino un golpe blando con el poder de los medios, que por lo general tienen control de la opinión pública .

Y en momentos en que en Argentina se debate el rumbo a tomar, en especial frente a las deudas con el Fondo Monetario Internacional, “hay dos posibilidades: aceptan la propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria. Yo, respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar.

O sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo y que éste asuma responsabilidad y les dé facilidades, pero que tampoco se llegue al extremo de declarar el no pago, la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo , expuso.