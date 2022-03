Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 7

La mesa directiva de la Cámara de Diputados acordó ayer una prórroga para dictaminar la reforma eléctrica, a petición de las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, explicó que esto obedece a que aún no hay una ruta para construir consensos y los foros del parlamento abierto consumieron buena parte del tiempo para el debate.

En conferencia de prensa, destacó que corresponde a la mayoría, que es el interesado en la reforma, hacer una propuesta de trabajo y pidió que se opte por la labor política.

Se hace una prórroga porque se les vence el tiempo; es un mensaje para todos, puntualizó Moreira, en alusión a que las comisiones tienen 30 días para dictaminar sobre las iniciativas.

Para tener dictamen debe haber un contexto político favorable, añadió; señaló que la prorroga durará el tiempo que sea necesario.

Dijo que la ruta política para la dictaminación, implica tener reuniones unilaterales, bilaterales y un replanteamiento de la propuesta. Si no están esas condiciones no puede haber dictamen y si no hay dictamen, no hay discusión en el pleno cameral.